El Gobierno va a clausurar locales que aumenten los precios

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó: “Hoy vamos a publicar una lista de productos que hacen una canasta básica de consumo estableciendo el precio máximo para cada uno. Los precios deben retrotraerse al 6 de marzo".

En ese sentido, el ministro enfatizó: “Hoy va a haber muchas inspecciones de precios”. Y adelantó que el Gobierno va a clausurar locales: "Va a haber clausuras para quienes incumplan las normas".

"Queremos que nadie se pase de vivo y se aproveche de la necesidad y la angustia de la gente"

En declaraciones a El Destape Radio, el funcionario aseguró: "Va a haber acciones penales contra quienes lo incumplan. Vamos a fortalecer la acción de inspección con más cantidad de agentes". Agregó: "Queremos que nadie se pase de vivo y se aproveche de la necesidad y la angustia de la gente". "Estamos pidiendo que hagan el negocio que hacían usualmente. No les pedimos que no hagan negocio y no ganan plata".

Asimismo, Kulfas remarcó: "Esta situación requiere creatividad y aprendizaje. Estamos viendo la situación de los otros países". Además dijo: "Las medidas tomadas han sido contundentes pero no serán las únicas. Habrá que incorporar nuevas y modificar algunas que ya están". En otro sentido, el ministro informó: “Estamos evaluando acciones para los monotributistas".

Además, Kulfas dijo: "Entendemos que hay liquidez en los bancos que pueda expandir el financiamiento e inyectar liquidez en el sistema productivo. Recordemos que veníamos de un modelo completamente contrario".