El Gobierno anunció la derogación del protocolo Bullrich para uso de armas de fuego

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que "hay que actualizar los protocolos de uso racional de la fuerza y modificar las condiciones de servicio" de las fuerzas de seguridad. De esta forma, adelantó modificaciones a la llamada "doctrina Bullrich" que había permitido un uso más libre departe de las fuerzas de seguridad para disparar contra población civil.

Además, consideró que "el gobierno anterior sobreactuó ciertas problemáticas y absorbió problemas que se convierten en problemas de seguridad, pero cuyo origen no es un problema de seguridad; por ejemplo, el tema de las adicciones, que recibió un tratamiento `securitario', o el Servicio Cívico Voluntario”.

En una entrevista con el diario Página 12, la ministra dijo que no obstante no se pueden "desconocer los problemas de delito que hay y la inseguridad que padecen, sobre todo, los sectores socialmente más vulnerables".



Sobre cómo continuar con las acciones para combatir los hechos de inseguridad, Frederic manifestó que si bien "en el corto plazo no hay que dejar de utilizar la herramienta de los controles o el patrullaje como procedimiento" se debe "instruir a la fuerza de seguridad para que no haya hostigamiento, asedio, maltrato o abuso. Eso es clave".

"Lo que sí creo es que hay distintas formas de hacer patrullaje en esos barrios, lo que tenemos que hacer es retraer las operaciones de las fuerzas federales al mínimo uso de la fuerza y para eso hay que actualizar los protocolos de uso racional de la fuerza y modificar las condiciones de servicio de la fuerza", expresó en la entrevista. La ministra consideró que el "reentrenamiento es muy importante" ya que "hay una dimensión del uso de la fuerza que no es racionalizable y que tiene que más que ver con el orden emocional que racional".



Consultada sobre la idea de modificar la portación de armas de fuego fuera del horario de servicio, Frederic dijo: "Eso también hay que derogarlo".



"Ahí lo que hay que hacer es modificar los estatutos, no es lo mismo Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA. La Federal tiene su propia ley que le da un estado policial, ese estado policial los inhabilita para la sindicalización, está todo encadenado; si uno no toca el estado policial, es bastante difícil evitar que hagan uso de las armas fuera del horario de servicio, porque están siempre de servicio", explicó.



Finalmente, sobre la posibilidad de legalizar las drogas, Frederic dijo: Para mi es un debate que creo que hay que dar". "Creo que hay que testearlo, pero me parece que hay que poner en agenda la posibilidad, por lo menos el estudio de la factibilidad, no de la despenalización sino de la regulación de las drogas blandas", concluyó.