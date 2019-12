El fixture de River para la fase de grupos de la Copa Libertadores: debutaría ante Liga de Quito en Ecuador

Se conoció el cronograma de River en el Grupo D de la Copa Libertadores. Si bien aún no se hizo oficial, el sitio partidario La Página Millonaria dio a conocer el orden de las fechas en que el equipo de Gallardo disputará sus compromisos internacionales. El primero de ellos sería ante Liga de Quito, en Ecuador.

Luego de este compromiso, se jugaría en el estadio Monumental el único partido a puertas cerradas: sería ante Binacional de Perú. ¿Por qué sin público? Porque River debe cumplir una fecha de sanción luego de utilizar bengalas en el último partido como local ante Boca. Allí, los del 'Muñeco' ganaron 2-0 y encaminaron la serie semifinal hacia lo que fue la posterior clasificación.

Los encuentros se llevarán a cabo entre los meses de marzo y abril de 2020

Tras estas presentaciones, la primera parte de esta zona se cerraría visitando el estadio Morumbí. San Pablo esperará al 'Millonario' en tierras brasileñas para llevar a cabo un encuentro que será de los más atrapantes en esta etapa de la Copa Libertadores.

Este sería el cronograma de partidos de River en el Grupo D de la Copa Libertadores:

1. Liga de Quito vs. River

2. River vs. Binacional

3. San Pablo vs. River

4. Binacional vs. River

5. River vs. San Pablo

6. River vs. Liga de Quito