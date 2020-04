El extraño mensaje de Elisa Carrió en medio del coronavirus: "No me involucren en nada, no soy diputada"

Durante la crisis por el coronavirus se han escuchado muchas voces y de diferentes sectores políticos, pero una persona que estuvo desaparecida durante un tiempo fue Elisa Carrió que, después de un período de silencio, volvió a aparecer: "Solo me dedico a orar por la humanidad y los llamo a orar"

En medio de la pandemia que azota a Argentina y al mundo, la ex diputada volvió a las redes sociales y sostuvo que "no me involucren en nada, ya no soy diputada". El comentario lo hizo en medio de las polémicas sobre las grietas que comenzaron en cambiemos a raíz de los ataques de algunos sectores hacia la operatoria del Jefe de Gobierno.

Además de ese comentario, Carrió subió una foto de una plegaria y, disparó: " Respeten Semana Santa y el Pesaj"