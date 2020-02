El escandaloso fallido de Miguel Ángel Pichetto donde reconoce que Mauricio Macri le pagaba a los medios y periodistas oficialistas

El excandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, cometió tremendo fallido cuando hablaba de su excandidato a presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Jonatan Viale por Radio La Red, consultado sobre el Gasto Público y el ajuste que llevó adelante el gobierno anterior, el exsenador afirmó: "Cuando vos no das el debate frente a los temas, si consentís que le digan a Macri que gobernaba para los ricos, vos decís 'che, miremos el presupuesto'".

"No hay ningún país de Latinoamérica que tenga ese Gasto entre previsión social, jubilaciones y todo el esquema de asistencia, con lo cual, no es cierto", apuntó intentando defender a Cambiemos.

Y allí, inconsciente, cometió un fallido al aire que reveló cómo la gestión macrista financió a los medios hegemónicos. "Macri puso mucha más plata en los med... en... en la gente que necesitaba. Y la tuvo en cuenta, no la eliminó: no eliminó pensiones, no bajo jubilaciones", acotó tratando de salir del momento incómodo. En tanto, no hubo intervenciones de Viale ni de periodistas al respecto.