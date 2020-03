El editorial de Dady Brieva en su vuelta a la radio: "Yo fui un perseguido político"

Después de mucho tiempo, Dady Brieva tuvo su esperado retorno al aire de El Destape radio y lo hizo con un nuevo ciclo: Volver Mejores. En su primer editorial, disparó munición gruesa y confesó que se sintió "perseguido" durante el macrismo. "Fui perseguido mientras otros jugaban a la política”, lanzó y denunció operaciones del Diario La Nación y Clarín.

En sus primeros comentarios, Dady se explayó: “El 16 de enero de 2016 hice mi primera nota con 'el flaco' Tognetti. Ahí yo decía que había que recoger la bandera. Irse a casa, volver a replantear el equipo y el club. Todo con un respeto. No habló más nadie, che". En esa línea, siguió: "Se cerraron las fuentes de laburo, se cerraron los medios. Encarcelaron a los dueños. Recién a los seis meses yo hice el video de los dos panchos en el que, para muchos, fui desestabilizador. Y de ahí en más vino toda una andanada de hechos en el que me escracharon”.

Luego, en su editorial, siguió: “El año pasado me comí alguna bronca porque me decían que ‘mientras yo decía cosas en la TV, nosotros como dirigentes tenemos que explicar lo que vos decís’ y entonces dije 'no, estoy poniendo palos en la rueda, soy un boludo'. Y no me tendría que haber callado la boca. Tendría que haber seguido y la verdad que yo me sentí un perseguido. Y yo era un perseguido”.

Después, luego, continuó: “¿Qué es una operación política? Una noticia es cuando pasa algo y queda ahí. Murió Kobe Bryant, después se supo que murió la hija y queda ahí. Eso es una noticia. En diez horas tenés la noticia completa. Ahora el 18 de diciembre fui a hacer una nota con Luis Novaresio, le dije un par de cosas. Terminó ahí la noticia tendría que haber haber saludo el 19 de diciembre. ¿Sabés cuál es la diferencia entre noticia y operación? Salió el cuatro de enero. Ese día la Nación, Clarín y sus satélites: La Voz del Interior, Cadena 3, Los Andes y alguno más armaron la operación”.