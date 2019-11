El duro comentario de Sebastián Vignolo sobre River: "Tomó de su propio veneno"

El conductor Sebastián Vignolo analizó la derrota de River frente a Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2019 y aseguró que "esos cinco minutos" del final "fueron inadmisibles".

"A Gallardo lo traicionó su ADN, ese de ir siempre por más. Se atragantó, le faltó ser lo inteligente que siempre es, no hacía falta ir a buscar más y morder. El partido dictaba otra cosa. Se equivocó. Y los propios jugadores de River también no leyendo lo que pasaba y tenían que hacer", apuntó en su editorial el 'Pollo'.

Y resaltó: "Es increíble el partido que se le escapó a River. Y no es un partido, se le escapó la Copa. No es una derrota más, no lo recupera mañana".

El relator deslizó que fue más responsabilidad del 'Millo' que virtud del Megao el resultado final del partido, que se dio vuelta en pocos minutos gracias a los tantos de Gabriel Barbosa. Y disparó: "Lo hizo de una manera insólita, esos cinco minutos finales fueron inadmisibles. River tomó su propio veneno en la final más fácil que tuvo".

"River perdió una final de manera insólita. Era la final más fácil de todas las que tuvo en los últimos tiempos. Esos cinco minutos fueron inadmisibles", remarcó.