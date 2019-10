Hugo Basilotta, dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén, enfrentó al presidente de Estados Unidos, Dondald Trump, por el excesivo valor de la golosina que él creó para la Argentina y que, sin su permiso, se vende en el país del norte.

En un video que se viralizó, Hugo lanzó: “Hoy estoy muy mal. Pleno Rodeo Drive, Beverly Hills, todas las marcas: Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Entro a un kiosco y ¿qué me encuentro? Con el verde y con el blue: dos dólares el verde, dos dólares el blue: 130 pesos argentinos. Y en Argentina lo tenemos a 10 pesos. Los argentinos que están acá me están volviendo loco. Esta noche me voy a ver a Donald [Trump] para arreglar esta situación”.

El creador de los alfajores le dijo a Infobae que la producción no da abasto para el mercado local, por lo que no exportan y dijo desconocer quién llevó su marca a Estados Unidos: "En Las Vegas lo venden a 3 dólares. Así que alguno debe estar haciendo un gran negocio, porque el triple acá se vende a 20 pesos”.

Basilotta aclaró que su enfrentamiento con Trump se trató de una humorada, como forma de reflejar la difícil situación económica que vive la Argentina.