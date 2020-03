Un ídolo de Boca confesó su calvario. Es que hace once años, Roberto Mouzo intentó suicidarse inmerso en la soledad y la depresión. Fue su perro quien evitó la tragedia, y hoy en día sigue luchando tras la muerte irreparable de su esposa.

"La muerte de mi mujer me afectó mucho, de repente me quedé sin nada y solo, y me llegué a sentir un jubilado joven. Tuve una depresión terrible que casi me lleva a la muerte", relató el ex defensor de 67 años, en diálogo con Super Deportivo Radio.

A su vez, Mouzo detalló lo difícil que fue perder a su esposa: "Se fue en mi mejor momento, donde estábamos disfrutando la vida y nuestros hijos. Me acuerdo que me empecé a dar manija, terminé de cenar, manoteé una cuchilla y estaba decidido a suicidarme".

"Le agradezco al club porque nos están dando un subsidio y eso me ayuda mucho porque no me da para tirar manteca al techo"

"Hace 11 años un sábado estaba solo, tenía una cuchilla en la mano y tenía pensado quitarme la vida, pero mi ovejero saltó, me la quitó y se largó a llorar", confesó una de las máximas leyendas de Boca.