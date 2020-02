El demoledor archivo que deja en ridículo a Prat Gay por la presidencia de la santiagueña Claudia Ledesma

El ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay volvió a ser tema de debate en las redes sociales. Es que hace cuatro años manifestó que "no vaya a ser cosa que alguien de Santiago del Estero se quede con todo el poder" en 2020 y hoy asumió la presidencia Claudia Ledesma Abdala por la ausencia del presidente Alberto Fernández de gira por Europa y de la vicepresidenta Cristina Kirchner en Cuba.

"No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino no sé... de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, que apareció de la nada, y resulta que se quedó con todo el poder", afirmó en 2015 el miembro de Cambiemos que aún no había llegado al poder.

Ledesma Abdala quedó a cargo del Gobierno hasta el regreso del Alberto Fernández, previsto para el viernes por la tarde. Mientras el jefe de Estado se encuentra en una gira oficial por Europa, la vicepresidenta viajó a Cuba en la madrugada de este jueves (1:00 de la mañana) y, en consecuencia, el ejercicio del Poder Ejecutivo recayó en la presidenta provisional del Senado, segunda en la línea de sucesión.

La senadora nacional por Santiago del Estero y esposa del gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, firmó el acta de traspaso ante el escribano Carlos Víctor Gaitá después de la sesión del Senado.