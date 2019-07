El delirante cruce de El Destape con la mascota de Alberto Fernández

La mascota del precandidato presidencial Alberto Fernández tiene una participación muy activa en las redes sociales. Y entre todos sus comentarios en el marco de la campaña electoral de su dueño intercambió respuestas con "El flash de Carla", una producción de El Destape.

El delirante noticiero publicado en Instagram contaba la peculiar encuesta que midió la incidencia de las mascotas de los candidatos en la campaña. Quien tuvo una mayor participación fue Dylan Fernández.

"Voy primero en la encuesta", escribió la cuenta de la mascota, junto a una mención de El Destape y de la conductora del ciclo, Carla Pelliza.

Me muero. @DylanFerdez me comenta el #FlashDeCarla y me menciona en una historia. Best perro ever, @alferdez @eldestapeweb pic.twitter.com/OUCRhJSWEY