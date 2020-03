El cruce tuitero de Nancy Duplaá con Luis Novaresio

Nancy Dupláa se cruzó con Luis Novaresio en la red social Twitter, donde la actriz le preguntó si en Animales Sueltos encontrarían respuestas y desató una cataratas de críticas al programa de América TV. "Acá vamos a encontrar las respuestas!??", preguntó Dupláa en un mensaje de respuesta al tuit que presentaba a los nuevos integrantes del programa que antes conducía Alejandro Fantino.

"Así es Nancy. Algunas respuesta habrá. Seguro que muchas preguntas y oído atento a lo que se responde", le retrucó Novaresio. En medio crearon memes con caras de gorilas en la presentación.

Nancy Dupláa volvió a responder: "Oído atento a lo que se responde!..y después sacarán las conclusiones objetivas de eso...somos pocos y nos conocemos mucho ya!". Y Novaresio se despidió con una invitación al programa.

Acá vamos a encontrar las respuestas!?? pic.twitter.com/JHK1jJ8oy1 — Nancy Dupláa (@NancyDupla5) March 1, 2020

A la discusión se sumó Romina Manguel, quien manifestó que el tono en que escribió Dupláa fue despectivo: "Por ahí si Nancy. A lo largo de estos años hemos dado varias. No todas. No siempre. No todas las que nos hubiesen gustado. Pero algunas que valieron la pena seguro. Abrazo grande".