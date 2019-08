El cruce de Esmeralda Mitre con Matías Lammens en el programa de Luis Novaresio

Este domingo el precandidato del Frente de Todos a jefe de Gobierno porteño, Matías Lammens, visitó Debo Decir y debió lidiar con las cosntantes interrupciones de Esmeralda Mitre para intentar respaldar al Gobierno.

En un momento, Luis Novaresio se refirió a la realidad social ignorada por los funcionarios, que incluye en alto índice de pobreza o la situación de las personas que viven en la calle. El postulante de la oposición en la Ciudad enfatizó en que seguramente se habrán hecho muchas obras cosas bien en la Ciudad pero que le parece "inmoral que una Ciudad como Buenos Aires haya 600.000 pobres, 7000 personas viviendo en la calle": "Los semáforos estarán barbaron y coincido con eso pero también no me da lo mismo al ver a la gente en la calle. Me parece inmoral, con el Presupuesto que tenemos", agregó.

Inmediatamente, Esmeralda Mitre lo interrumpió e intentó buscarle una contradicción: "Pero vos adheriste al Gobierno de Rodriguez Larreta, que es la Ciudad. ¿Entonces en que quedamos? ¿Estás chocho con la Ciudad o estás en contra?. Porque el jefe de Gobierno es Larreta. Dijiste que está fantástica... que nunca viste.. por ahí entendí mal".

Pese a la inentendible consulta, Lammens aprovechó para recordar que no se trata de oponerse a todo lo que se hizo por que sí y que las cosas que se hayan hecho bien está bueno mantenerlas o corregirlas para que sean mejores.

