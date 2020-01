El crimen de Gesell y los rugbiers provocaron un cruce entre Migue Granados y Andrés Calamaro

El asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell puso en discusión el rol de los deportes de impacto físico en algunos episodios de violencia y muerte. El tema del momento generó la opinión de artistas de todo tipo de áreas, quienes criticaron deportes como el rugby, el boxeo, o las peleas de MMA. Ahora fue Migue Granados quien se refirió al triste hecho y publicó un hilo de tuits que culminaron con el detractor menos pensado: Andrés Calamaro.

"Si sos de esos que les gusta salir y agarrarse a trompadas, por favor dejame de seguir. Y en lo posible matate", comenzó el humorista. Tras esto, añadió en otro tuit: "Perdón. Pero no me gusta el boxeo ni la gente que lo disfruta. Ni la UFC. Ni nada que tenga violencia física, aunque sea un deporte con reglas y principios. Me chupa un huevo. Todo eso te deja manija de más violencia si sos un pelotudo que tiene los cables mal pacheados".

Migue Granados terminó su repudio con el siguiente comentario: "Todo lo que contenga algo similar a la violencia te carga de violencia. No es así? Jueguen al GTA 2 horas y después me cuentan. Me pasa. Pero me hago una paja y me relajo, no salgo a matar gente". Luego, dio paso a la interacción de sus seguidores, por un lado los indignados por el asesinato, y por otro los defensores del rugby.

Además de los usuarios que intentaron subrayar las reglas del boxeo y sus valores que no apelan a la violencia, el músico Andrés Calamaro decidió responder al tuit de Granados. "Amigo ... escribir de forma 'violenta' también computa como dudoso -pero comportamiento- 'violento'", picanteó "El Salmón", en un claro acto de seguir polemizando sobre el asunto.

El comediante le respondió a Calamaro, argumentando su odio hacia el sector, pero calmando las aguas para evitar una pelea tuitera. Algo que a Migue Granados ya le sucedió en su cruce con el meteorólogo José Bianco y las fuertes repercusiones del enfrentamiento,

