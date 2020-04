El contundente apoyo de Oscar Ruggeri a Alberto Fernández por el coronavirus

El ex defensor de la Selección Oscar Ruggeri consideró que el presidente Alberto Fernández "hizo muy bien" en establecer el aislamiento social y cerrar las fronteras y deseó que "ojalá tenga la fuerza para unir a los argentinos".

El campeón del Mundo en México 1986 se encuentra en cuarentena incluso desde antes que el Gobierno la hiciera obligatoria y celebró las medidas del jefe de Estado y su trabajo en conjunto con políticos de otros partidos. "Hizo muy bien cuando cerró el país", aseguró en una entrevista con Infobae.

Y destacó: "Me encantó cuando habló y al lado suyo estaba Larreta, que no es del partido de él. Me gustó esa combinación. Ojalá que tenga la fuerza para unir a los argentinos. Le va a costar. Pero Dios quiera que pueda hacerlo".

Ruggeri, quien meses atrás declaró su intención de ser diputado y criticó a la clase política, también resaltó la prioridad que tiene la protección de la salud por encima de la situación económica y apoyó la frase de Alberto referida a que de la economía se vuelve pero de la muerte no. "Sí. Es así. No la tiró por tirar. Es la realidad. Imaginate si tuviéramos 5 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil muertos, como tienen otros países. Sería un infierno", sostuvo.

Al tiempo que apuntó: "Después, una vez que termine esta locura que estamos viviendo, deberán juntarse todos los que están involucrados, los políticos, para ver cómo se resuelve la economía. Ver cómo salimos todos juntos".

Si bien estimó que la situación económica es "grave", el ex zaguero del Real Madrid señaló que los argentinos "siempre tuvimos problemas con la plata" y que "de alguna manera se solucionará".

"Yo pienso que ahora podríamos estar peor. Podríamos tener un montón de gente muerta. Es lo que hay que evitar desde el primer día que nos quedamos en casa. Ya lo dije: el virus no mira el documento", concluyó.

