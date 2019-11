El cónsul en Bolivia confirmó que los hijos de Evo Morales están en Argentina

El cónsul boliviano en Buenos Aires, Juan Aldemar Valda Vargas confirmó la llegada de los hijos de Evo Morales a la Argentina ya que "en Bolivia no hay garantías para ninguna persona", así como aseguró que “los hijos de Evo están muy conmocionados" porque "hubo riesgo de vida para ellos, como para todas las personas cercanas el Gobierno de Evo”.

En declaraciones a El Destape Radio, el diplomático afirmó: “Hay que agradecer el gesto democrático del presidente electo Alberto Fernández y el Frente de Todos, que fueron los primeros en repudiar el golpe de Estado” y “Alberto Fernández y López Obrador son los responsables de que Evo esté con vida”.

En ese sentido, agregó que “Fernández reconoce al único presidente de Bolivia que es Evo Morales hasta el 20 de enero del 2020” y remarcó: “Estamos seguros que Alberto Fernández no va a reconocer al gobierno de facto en Bolivia y la comunidad boliviana en Argentina tampoco va a permitir que vengan a la asunción”. “Si se llega confirmar la presencia de la golpista Jeanine Añez en Argentina la comunidad boliviana la va a repudiar”, agregó.

Sobre la situación en el territorio boliviano, Vargas afirmó: “Estamos en un contexto de golpe de Estado y gobierno de facto”, “Tenemos 37 muertos, mil heridos y una cantidad no cuantificable de gente desaparecida” y “el MAS está en una lucha por las garantías constitucionales de Bolivia. Ningún dirigente tiene garantías, todos estamos sujetos al terrorismo de Estado”. “Ningún dirigente puede hoy expresar sus ideas”.

Ante el acuerdo para el llamado a elecciones votado este fin de semana remarcó: “El acuerdo para elecciones sin Evo es para pacificar el país, se ha intentado que dejen la persecución por parte el Estado Golpista”, “Todos los diputados y senadores del MAS están siendo objeto de persecución y quieren violar la inmunidad parlamentaria”.

En ese sentido, subrayó: “Los militares tienen un decreto para matar libremente a las personas”, “hoy en Bolivia no hay garantías para nadie, no hay estado de derecho y hemos retrocedido años y años”. “En Bolivia los movimientos populares están siendo reprimidos, masacrados, asesinados” y “los delitos de lesa humanidad que están cometiendo serán sancionados”. “En Bolivia no hay un gobierno de transición, hay un gobierno de facto y golpista”, dijo.

Sobre su situación particular, Vargas afirmó: “Estamos en contacto con la cancillería argentina. Como el presidente sigue siendo Evo, porque no se aceptó su renuncia”, “Seguimos teniendo las credenciales diplomáticas” y “Mi familia también fue amenazada y quisieron quemar mi casa para amedrentarme y callarme”.