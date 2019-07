El comentario homofóbico de Pampita contra Gabo Usandivaras en Showmatch

Un controvertido momento se vivió el martes por la noche en el piso de ShowMatch, luego de que Pampita, una de las panelistas del Bailando por un Sueño, le reclamara a la pareja de Florencia de la V y Gabo Usandivaras que les faltó el rol de "machote".

En esta ocasión se trataba del Voguing, una disciplina originada por la comunidad queer en el Harlem de Nueva York durante la década del 60', y que posteriormente fue popularizado tras aparecer en el videoclip de Madonna de 1990, Vogue. Tras la performance, la vedette expresó: "Siento que se repite un poco el registro de Gabo y a Flor le hace falta un compañero para darle la posibilidad de esa pareja sexual".

Para colmo, agregó: "Necesito que tenga el rol de macho para que ella sea la mina diosa y bomba. Quiero que me transmita que hay fuego con el compañero. Acá el registro fue parecido, entonces me falta ese rol. De todas maneras estuvieron bien", señaló y los calificó con un seis.

La desubicada exigencia no fue tomada la ligera por el bailarín, que le aclaró enfáticamente que no era su intención: "No quería mostrar el rol de machote, eh. Si hubiese sido un folklore o una salsa, te lo entiendo, pero en el vogue no existe un macho, mi amor. Somos todas maricas locas que te mostramos las manos. Podés estar desinformada”.