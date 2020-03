El comentario albertista de la hija de Romina Manguel que preocupa a su madre

La panelista de Animales Sueltos Romina Manguel contó que su hija citó al presidente Alberto Fernández al momento de hacer la tarea del colegio.

"Mi hija menor sigue las palabras de @alferdez al.pie de la.letra y del espíritu. Sentala a hacer tarea ahora. " Mamá , Alberto dijo que no es lo importante ahora ¿ no escuchaste?", escribió Manguel en la red social Twitter.

La hija de Manguel hacía referencia a la declaración de Alberto Fernández quien había manifestado que, ante el riesgo de la salud por el coronavirus, el comienzo de clases no es prioridad.

“Las clases pueden esperar. Si algo que no me urge es el inicio de clases. Después vemos como compensamos esos días. No tiene mucho sentido subir a un chico o un adolescente a a un colectivo para que termine infectado a esa edad. Eso puede esperar”, había afirmado Alberto Fernández en una entrevista en la Televisión Pública.

"Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después. Tampoco van a sufrir por terminar un mes antes o un mes después el colegio”, agregó el jefe de Estado y agregó que evaluarán en estos días como continúan las medidas.