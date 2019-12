El colegio ORT despidió a 10 docentes y realizaron un abrazo para pedir la reincoporación

El instituto educativo ORT despidió a 10 docentes sin previo aviso y los trabajadores de la educación acusan que el motivo de la decisión fue ideológico. Los despedidos comentaron que las autoridades del colegio informaron que las cesantías no fueron realizadas por mal desempeño de tareas y realizaron un abrazo para exigir la reincoporación.

"Me enteré del despido porque mi usuario estaba bloqueado, quería además comunicarme con estudiantes que me habían elegido para la entrega de diplomas que es el lunes y al tener los mails bloqueados no pude hacerlo por otra vía. Cuando llegué a mi domicilio ya había llegado la carta documento informando la desvinculación sin ninguna causa. Por supuesto, no hubo ningún tipo de preaviso. Más bien hubo cierto grado de premeditación dado que en particular me pidieron que cerrara las notas con la mayor anticipación posible", sostuvo Paula Muller, docente despedida.

La docente Melina Merkier afirmó que desde la institución no pudieron precisarle los motivos del despido: "Al entrar a la escuela me encontré con lo que interpreté como un dispositivo de seguridad para no dejar pasar a los docentes que iban a ser despedidos, inmediatamente me llevaron a una oficina donde me comunicaron mi despido. Ante mi demanda de explicaciones, me respondieron que los motivos no estaban relacionados con mi desempeño sino que eran de otro tipo que no iban a explicitar".

Sacha Unamuno, delegado docente y egresado de ORT afirmó que "parece sumamente grave que en una institución educativa ocurran hechos de este tipo. Durante todo el año nos tocó enfrentar los amedrentamientos de las autoridades, que finalizan de la peor manera posible".