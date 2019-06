Primeras reflexiones del Observatorio OETEC sobre el apagón masivo que afectó a todas las provincias interconectadas, afectando incluso a Uruguay, Chile y Brasil. De la misma manera que opinamos con el apagón del 22 de enero pasado y su causa en el segmento de la transmisión, consideramos que la gravísima e histórica falla eléctrica de este 16 de junio es consecuencia directa de la mercantilización de la energía y la estafa del tarifazo. Lo que pasó, además, no debería sorprender en absoluto.

La postal del colapso, línea verde. ¿El problema estuvo en los sistemas informatizados de alerta que fallaron, como sostuvo Lopetegui? El funcionario defiende a su patrón, Mauricio Macri. La línea paralela que debía sustituir a la línea caída estaba con una obra demorada desde abril. La obra en cuestión, como la propia CAMMESA informó, tiene que ver con la reubicación de una torre. Van casi cuatro meses para reubicar una torre. Detrás de esta obra de mantenimiento, IECSA. Y la transportista encargada de las líneas citadas, Yacylec, la firma en la que el presidente de la Nación posee acciones. ¿Y el dinero de los tarifazos?

Lo primero que hay para decir, es que estamos en presencia del tercer apagón más grave de la historia desde el retorno constitucional luego del de 1999 y de 2002. Como hemos señalado una y mil veces, qué notable que no haya aparecido ningún evento de esta magnitud entre 2003 y 2015, esto es, en tiempos de la supuesta época de la crisis energética. Como todo lo que vaticinaron iba a ocurrir si seguía el maldito populismo, termina ocurriendo con Cambiemos.

En materia de transmisión, recordemos que según reportó CAMMESA en su informe anual de 2017 (último disponible) y que fuera publicado en 2018, durante los dos primeros años de gestión macrista la expansión de la red de alta tensión (AT) quedó paralizada. Asimismo, y aunque no esté aún disponible el informe anual correspondiente al año pasado, tampoco se agregó ni un solo metro de línea de alta tensión en 2018. En pocas palabras, luego de tres años de administración Cambiemos la red AT no varió respecto de lo recibido en 2015. Respecto de las troncales, se pasó de 471 kilómetros nuevos entre 2014 y 2015 a 163 entre 2016 y 2017, es decir, una caída del 65%. La desinversión es alarmante y no puede desvincularse de ninguno de los problemas que padece la Argentina en materia eléctrica.



En tercer lugar, y yendo específicamente al colapso del 16 de junio, cabe advertir que Lopetegui mintió respecto de Yacyretá en su conferencia de prensa: la culpa no estuvo en esta central como trascendió en prácticamente toda la prensa apenas arrancó el apagón. De desmentirlo se encargó la propia Entidad Binacional Yacyretá por medio de un comunicado oficial, afirmando que el origen del colapso eléctrico corresponde a las Líneas de Transmisión del Sistema Argentino. Tampoco fue la culpa de las computadoras y los desenganches automáticos que supuestamente no se ejecutaron, como afirmó el propio funcionario.



¿Dónde estuvo el problema entonces? ¿Cómo puede ser que un cortocircuito en una línea de 500 kV (Colonia Elía-Belgrano) pueda llevar al colapso a todo el sistema interconectado? Sucede, y esto es lo que oculta Lopetegui porque defiende a su patrón, Mauricio Macri, la línea paralela que debía sustituir a la línea caída estaba con una obra demorada desde abril. La obra en cuestión, como la propia CAMMESA informó, tiene que ver con la reubicación de una torre. Pues bien, ya van casi cuatro meses para reubicar una torre. Detrás de esta obra de mantenimiento está la constructora IECSA (Marcelo Mindlin). Y la transportista encargada de las líneas citadas, Yacylec, la firma en la que el presidente de la Nación posee acciones. Sumemos a esto una segunda obra muy importante, que también hubiera evitado este problema, pero que se abandonó desde 2015 y que era parte del cierre NEA- NOA, obra encarada por el Ministerio de Planificación y que permitió la integración de nueve provincias del norte argentino al SADI. (1) Nos referimos a la línea que hubiera permitido evacuar la generación de Yacyretá hacia el norte del país (2).

Yacylec, transportista que opera las líneas que conectan a la central Yacyretá con el SADI, tiene al presidente Macri como uno de sus accionistas. Su situación financiera es calamitosa, como informó oportunamente el diario La Nación en diciembre del año pasado. Allí, incluso se menciona algo sobre las obras a cargo de esta empresa. El Observatorio OETEC sugiere entonces a Lopetegui empiece por investigar los balances de Yacylec y las inversiones realizadas (o no realizadas) en su sistema de transmisión.

Desde nuestro Observatorio rechazamos también el plazo brindado por Lopetegui para conocer las causas del colapso: ¿15 días para informar a la ciudadanía que IECSA lleva demorado cuatro meses para reubicar una torre? ¿15 días para estudiar qué ocasionó el cortocircuito en la línea afectada y si fue producto de falta de aislamiento por nulas inversiones en mantenimiento vaya uno a saber desde cuándo? Lopetegui responsabiliza a las computadoras y los mecanismos automáticos de desenganche de generación. Pero estos mecanismos se ejecutan con un sistema medianamente equilibrado. Este no fue el caso. El sistema estaba totalmente desequilibrado.



Vinieron para solucionar una supuesta crisis energética que no existía, pero que la terminaron fabricando para justificar el desastre que armaron, los fabulosos negocios que hicieron y la salvaje transferencia de dinero desde los bolsillos de la ciudadanía y los presupuestos de las PyMEs, vía tarifazo, a un puñado de empresas socias del Poder Ejecutivo e incluso en las cuales el presidente de la Nación tiene intereses, como el caso Yacylec. Que íbamos al colapso eléctrico, que no había inversiones, que la demanda no podía crecer por falta de nueva infraestructura, etc., etc. Como todo lo que vaticinaron iba a ocurrir si seguía el maldito populismo, termina ocurriendo con Cambiemos. Padecimos el peor colapso eléctrico de la historia. Y demos las gracias que estamos generando energía eléctrica al nivel de 2014.

(1) Las provincias beneficiadas fueron Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. El anillado NEA-NOA también posibilita el intercambio de energía entre países limítrofes, en especial Brasil.



(2) Línea de Alta Tensión en 500 kV entre ET Resistencia y ET Yacyretá (Rincón Sta. María). Dicha línea quedó inconclusa en su construcción con más del 60% de avance de obra. Literalmente se obligó a su contratista, Electroingeniería a abandonar el proyecto.