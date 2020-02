El Centro Cultural Kirchner lanzó una programación para San Valentín

En la previa del festejo de San Valentín y el Centro Cultural Kirchner anunció una programación especial para celebrar a "les enamorades": Actividades literarias, baile, debates, muestras y conciertos que proponen romper con los estereotipos y celebrar todos los tipos de amor, en una agenda completamente gratuita y abierta a todo el público.

“Cartas eran las de antes” se titula la exposición pop-up que tendrá lugar el próximo viernes 14 de 13 a 20 en el Salón de los Escudos, donde se mostrarán grandes cartas de amor de nuestra historia y de escritores universales, desde Francesco Petrarca hasta María Moreno, con curaduría de la poeta y locutora de Futurock Gabriela Borrelli Azara. El público podrá leer y llevarse impresas las copias de estas declaraciones románticas.

Por la tarde,a las 18, estará el panel “Amor o nada”, en el que escritoras de diferentes generaciones debatirán sobre los múltiples significados del amor y del deseo en la actualidad, con la presencia de Valeria Licciardi, Julián López, Silvina Giaganti, Rosa Ester Rodríguez Cantero y Tamara Talesnik como moderadora.

Desde las 18 hasta las 20, la Plaza del Centro dará espacio a la “Milonga Federal. Abierta, atípica y plural”, en una edición especial con exhibición de baile a cargo de Rocío Lequío y Bruno Tombari, con Juan Pablo Ramírez; la Compañía Tango Entre Mujeres, la Orquesta Romántica Milonguera y una selección de clásicos de todos los tiempos.

A las 19,la explanada del CCK se convertirá en una pista de baile bajo el título "Yo te amo, pista de lentos”, con la conducción y musicalización de Agustín Gennoni y Federico Bareiro, que incluirá un homenaje a Sandro a través de una selección de canciones románticas.

Y en materia de conciertos, alas 20 en La Cúpula tendrá lugar "No es amor lo que sangra", con una selección de cantantes sub 25 que interpretará temas de amor y desamor, entre ellos Benito Cerati, Mery Granados, Lichi y el dúo Plastilina, integrado por Tomás Wicz y Paloma Sirven. Quienes prefieran música clásica no se sentirán defraudados pues el Auditorio Nacional será escenario, también a las 20, del concierto del trompetista Fernando Ciancio y el organista Enrique Rimoldi, que tendrá como protagonista al órgano Klais opus 1912 en el que se ejecutarán obras de maestros del barroco como Bach, Purcell, Händel y Charpentier.