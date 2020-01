El cantante de heavy metal Ozzy Osbourne declaró que sufre Parkinson

El legendario rockero Ozzy Osbourne anunció que sufre parkinson. El fundador de la banda Black Sabbath reveló que compartir la noticia con sus fans era como quitarse un gran peso de encima. “Me siento mejor ahora que he reconocido el hecho de que tengo un caso de Parkinson. Y solo espero que (mis admiradores) aguanten y estén ahí para mí porque los necesito”.

Ozzy Osbourne, de 71 años, comentó en una entrevista en “Good Morning America”, que viene sufriendo una serie de problemas de salud desde el año pasado, incluida una infección grave y una violenta caída: “Cuando tuve la caída fue completamente malo. Fui al baño y me caí”. Y agregó: “Recuerdo estar acostado allí pensando: ‘Bueno, ya está’. Muy tranquilo. Sharon me consiguió una ambulancia. Después de eso, todo fue cuesta abajo”.

"Luego de la caída, viví el peor, más largo, más doloroso y miserable año de mi vida”, comentó Osbourne, quien en todo momento buscaba con su mirada a su esposa Sharon. Ella, que es la copresentadora del programa de entrevistas Sharon Osbourne, dijo que el rockero sufre de “PRKN 2, que es una forma de Parkinson”. Sobre este tipo de Parkinson, aclaró: “No es una sentencia de muerte por ningún tramo de la imaginación, pero sí afecta ciertos nervios de tu cuerpo. Es como que tienes un buen día, un buen día luego y después un día realmente malo”.

Durante el último tiempo, se especuló sobre la salud del músico desde que pospuso sus conciertos de 2019, y los medios aventuraron una posible batalla contra la muerte. Ozzy Osbourne adelantó que está recibiendo tratamiento para la enfermedad y que los fanáticos no deberían descartarlo. “Todavía no he terminado. No voy a ir a ningún lado todavía", cerró.

GMA FIRST LOOK: @RobinRoberts sits down with rock legend Ozzy Osbourne as he opens up about the fall that postponed his world tour. The full exclusive interview tomorrow on @GMA. https://t.co/YgfBrfobu0 pic.twitter.com/o0l3ltSWhq