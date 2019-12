El campo advierte por "medidas de protesta" tras los cambios en retenciones

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y miembro de la Mesa de Enlace, se refirió al anuncio de los cambios en retenciones a las exportaciones agropecuarias, que llegarán al 30% para la soja y al 12% para otros cultivos, como era en octubre de 2018. Al respecto, el dirigente agropecuario aseguró que en las bases de su entidad "están pidiendo medidas de protesta” aunque aclaró: “Apostamos a que nos reciba el ministro (de Agricultura, Luis) Basterra y vamos a apostar al dialogo”.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el dirigente agropecuario afirmó: “Sabíamos que se venía un cambio en las retenciones pero estamos sorprendidos porque no se nos convocó y nos enteramos por el Boletín Oficial”. Según Chemes, "esto perjudica al sector, porque al campo se lo ve como una fuente de recursos fiscales y no como un sector que puede aportar al desarrollo”.

En ese sentido, el presidente de CRA argumentó que "la devaluación mejora el precio de venta pero en un país donde tenemos inflación y los insumos están atados al dólar no sirven” y “esto es un reacomodamiento que vuelve al 2017, pero lo que hubo es una devaluación”. Asimismo, sentenció que "muchos productores no llegan a fin de mes" ya que "el gran productor puede tener una situación de mayor alivio, pero mucho mayor problema tienen los medianos y pequeños”. "No sé si la segmentación es una solución”, agregó.

Además, el ex diputado por la UCR aseguró: “Siempre se piensa en conseguir recursos del campo, pero ¿por qué no se busca en el sector financiero, minero, de servicios?”.