El astro del fútbol brasileño está pasando por horas difíciles. Sí, Pelé, quien supo conquistar el mundo con la selección brasileña, se encuentra sumergido en una fuerte depresión que no le permite salir de su casa. Lo confirmó su hijo Edinho, en diálogo con Globo Esporte.

“Está bastante frágil en relación a su movilidad. Se hizo un trasplante de cadera y no hizo una rehabilitación adecuada, ideal. Entonces, está con ese problema de movilidad, que termina acarreando una cierta depresión”, expresó el hijo de Pelé. De este modo, se confirmó que el exfutbolista no siguió las indicaciones médicas y esto lo hizo caer en una profundo pozo existencial.

Pelé tiene 79 años y la última vez que ingresó a un hospital fue en abril de 2019: allí le extirparon cálculos renales

Edinho reveló que su padre no soporta carecer de autonomía: “Siente vergüenza, no quiere salir, exponerse, estar en la calle, no quiere hacer prácticamente nada que implique salir de casa. Está muy retraído, recluido. Imagina, es el Rey, siempre fue una figura tan imponente y hoy ya no puede caminar normalmente”.