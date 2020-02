El análisis de Ofelia Fernández por el asesinato de Fernando Báez Sosa por parte de rugbiers en Villa Gesell

La legisladora porteña por el Frente de Todos Ofelia Fernández habló sobre el crimen de Fernando Báez Sosa que cometieron un grupo de rugbiers en Villa Gesell y cuestionó que la primera medida a tomar por el municipio sea prohibir los locales bailables. También, analizó cómo el asesinato del joven replica prácticas de masculinidades violentas y machistas.

En el programa de C5N, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires advirtió que “en este caso, hay un problema de la concepción de la masculinidad que es evidente porque la masculinidad es fría, entrenada e insensible y a las piñas. Hay un sesgo que es relevante y es una figura de poder”. Indicó, además, que en este crimen “hay un elemento de género y de clase”.

Explicó, asimismo, que “de género porque al tener una masculinidad común, construida en esos valores, hay una dinámica compartida que naturaliza esos comportamientos y no pueden medir las gravedades” y apostó a “generar nuevas masculinidades” que rompan la lógica heteronormativa y patriarcal.

Apuntó, también, que en ese tipo de sujeto “se tiene inculcada una impunidad que es la única realidad que ven” y ejemplificó: “Si vos tratar de detener a un pibe cheto, enseguida dicen ‘mi papa ya me saca’”.

En ese sentido, Fernández criticó la ordenanza que quiere impulsar el Gobierno local de Villa Gesell para prohibir los boliches, a lo cual, aseveró: “Creo que no soluciona nada. Después van a prohibir ser joven. Es un punitivismo casi abstracto”.

“Esto es no hacerse cargo de las cosas que se podrían haber hecho en términos de política pública y que no se hicieron. No se reduce la discusión en que hay que cerrar boliches ni que los jóvenes son una manada que no se puede controlar. No lo intentan”, arremetió la legisladora y aseguró que desde los órganos de poder “no se intentó controlar esto, no hubo un solo intento”.

Para finalizar, apostó a que se generen políticas públicas con una mirada feministas e integral para abordar la violencia machista en todas sus expresiones.