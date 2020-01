El abogado Alejandro Rua, sobre la denuncia de Nisman: "La causa está muerta desde el tercer día que se presentó"

El ex titular de la Unidad AMIA Alejandro Rúa se refirió a las declaraciones del acusado por Alberto Nisman como el autor intelectual del atentado a la AMIA, Moshen Rabbani: “A cinco años de este hecho, la Justicia no puede decir qué ha sucedido con Nisman. Rabbani tiene una postura, no tiene otro valor que una persona que opina”.

El abogado sostuvo que la causa iniciada por Alberto Nisman por el Memorándum con Irán murió a tres días de ser presentada. “La causa del memorándum es una ficción. Está viva porque alguien decidió mantenerla. Ronald Noble desde el primer día hizo saber que lo que decía Nisman era falso. Esa causa siguió adelante porque el Gobierno de Macri la amañó con el Poder Judicial. La bestialidad que se le ha permitido al juez Bonadío, con la complicidad de las Cámaras y de la Corte”, sostuvo Rúa.

En declaraciones a El Destape Radio, el abogado remarcó: “Si se hubiera avanzado en la política diplomática de Timerman y de Cristina de firmar un Memorándum con Irán a los efectos de que el juez del caso pudiera interrogar a los sospechosos quizás hoy tendríamos una declaración judicial de Rabbani para respuesta de las víctimas del atentado que esperan hace 25 años”.

En ese sentido, agregó: “Objetivamente hay un dato de que los servicios de Inteligencia lo venían siguiendo desde antes del atentado. La primera información que dan los Servicios eran sobre la intervención de Rabbani. Lo han señalado desde el primer día. Rabbani estuvo cinco años en la Argentina después del atentado. Las pruebas están desde el primer día. La orden de captura llegó cuando Rabbani ya no estaba en la Argentina y la participación de Rabbani está señalada como la persona que desde la embajada de Irán recolectaba información”.

Rabbani era el agregado cultural del país persa en la década del '90 y, según Antonio Stiuso y Alberto Nisman, parte de quienes habrían planificado y ejecutado el atentado terrorista el 18 de julio de 1994, en el cual murieron 85 personas. La acusación se basó en informe de inteligencia de parte del ex hombre fuerte de la SIDE. En 2007, Nisman consiguió que Interpol publicara las Alertas Rojas, que implica un aviso de captura. Era una de las personas que debían declarar en la causa en calidad de acusado, en caso de que se hubiera puesto en funcionamiento el memorándum de entendimiento que firmaron Argentina e Irán en 2013. Según Nisman, el memorándum era una coartada para lograr el presunto encubrimiento del atentado.