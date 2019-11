Eduardo Valdés: "El aborto va a ser ley y el Papa Francisco lo va a entender"

El diputado del Parlasur y hombre de máxima confianza tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner, Eduardo Valdés, aseguró que, cuando se conozcan los nombres del gabinete nacional, quedará claro que el presidente electo "no es chirolita de nadie".

Además, remarcó que ya es un diputado nacional electo debido a que Fernando "Pino" Solanas aceptó el ofrecimiento de Fernández para convertirse en embajador argentino ante la Unesco en París.

"No voy a ir al gabinete de Alberto, no quiero, tengo cosas que hacer. A mí me toca regar la plantita de la unidad entre Cristina, Alberto y Sergio Massa", subrayó.

"El gabinete es todo un sistema de relaciones de Alberto. No es verdad que Cristina filtra los nombres que se proponen", manifestó en diálogo con AM 1110.

Y agregó: "¿Ustedes piensan que Alberto es un chirolita de Cristina? La verdad que no. Algunos medios están buscando eso. Pero no, no va a haber doble comando. Argentina es un país presidencialista. Alberto no es chirolita de nadie. Se van a dar cuenta con el anuncio del gabinete".

En tanto, el ex embajador argentino en el Vaticano se refirió a la búsqueda del espacio de que tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores haya un bloque único y aseguró que no fue una idea del kirchnerismo.

"Sergio Massa propuso el martes que haya un solo bloque en lugar de que haya un bloque de massistas y otro de kirchneristas. Él propuso que haya uno solo y lo presida Máximo Kirchner", sostuvo. "Olvídense de eso de que hay albertismo versus cristinismo. No va a suceder eso", expresó.

Por último, afirmó que "la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley y Francisco, aunque no esté de acuerdo, va a entender cómo marcha el mundo". "A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", concluyó.