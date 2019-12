Eduardo Feinmann compartió una nota vieja de Jorge Asís, quiso perjudicar a Alberto Fernández y le salió mal

Eduardo Feinmann compartió en su cuenta personal de Twitter una nota vieja y le cambió el título para perjudicar a Alberto Fernández. Los usuarios se dieron cuenta del intento de operación mediática y se lo hicieron saber.

El conductor macrista subió a sus redes un artículo donde el analista político Jorge Asís aseguraba que "a Alberto no le quedan ni tres meses para hacer las cosas que tiene que hacer antes de que esto estalle".

El texto, que data del 3 de octubre, surgió en un contexto previo a las elecciones presidenciales. En él Asís ya daba ganadora a la fórmula Fernández-Fernández y la instaba a resolver cuestiones básicas para hacerle frente a la crisis económica que iba a dejar Mauricio Macri.

Frente a eso, Feinmann tomó la nota meses después, le cambió el título y la compartió como si fuera actual. "Jorge Asís: "A Alberto Fernández no le quedan ni tres meses antes de que esto estalle" | Perfil", escribió el periodista.

Jorge Asís: "A Alberto Fernández no le quedan ni tres meses antes de que esto estalle" | Perfil https://t.co/r55BucO8se

Rápidamente los usuarios se dieron cuenta y lo cruzaron.

Es de octubre Edu... 👇🏼 pic.twitter.com/IgUEUv49Bp

No Eduardo... no...



La frase de Asis (que encabeza la nota) es:

"A Alberto no le quedan ni tres meses PARA HACER LAS COSAS QUE TIENE QUE HACER antes de que esto estalle"



Es MUY distinto ¿no?