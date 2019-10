Eduardo Feimann criticó a Mauricio Macri y su primo mandó un mensaje contra funcionarios de Cambiemos

El periodista oficialista Eduardo Feinmann disparó contra el presidente Mauricio Macri por las últimas medidas electoralistas y le cuestionó que no haya tomado esas medidas cuando inició su Gobierno, hace tres años y medio. Al cruce, salió el primo del mandatario, Jorge Macri, y criticó a los funcionarios oficialistas.

"Esta campaña electoral es insólita porque estamos viendo cómo Macri se comporta como el candidato opositor y Alberto Fernández se modera como si fuese el Presidente", comenzó. En este sentido, se preguntó: "¿Por qué el presidente Macri no propuso estas medidas de rebaja de impuestos cuando comenzó su gobierno, que era cuando más poder tenía?", en referencia al cachetazo que recibió de parte de la Corte Suprema.

“¿Por qué no lo hizo antes cuando recién comenzaba su gobierno con todo el poder y el apoyo que tenía?”, arremetió el conductor en A24. En ese momento, irrumpió el primo del mandatario e intendente de Vicente López, Jorge Macri, a través de un mensaje por WhatsApp al teléfono del conductor, exponiendo la fractura que se vive en el PRO.

Jorge Macri le mandó un Whatsapp exponiendo la dura interna que se abrió en el PRO: "Me acaba de escribir el intendente Jorge Macri, a quien le agradezco además que nos esté mirando. "Y me responde: '¿sabés por qué no lo hicimos antes?', porque no estaba Sica y porque los que estaban antes no entendían nada'. ¡Es eso, alguien lo tenía que decir!", arremetió.

Por último, el periodista se refirió a la posibilidad de que haya "macrismo con Macri" o "macrismo sin Macri" y filtró: "A Macri, su gente lo ve más afuera del país que en Argentina".