Eduardo Duhalde confirmó que se reunió con Cristina Kirchner: "Debemos colaborar"

El ex presidente Eduardo Duhalde contó que se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner, manifestó que ya no tiene importancia quién tenía razón con sus diferencias y afirmó que cree que el fiscal Alberto Nisman murió en un suicidio inducido.

"Nos amenazamos con encontrarnos hace un tiempo largo. Ella iba a ver a la hija a Cuba y yo como tengo siempre que viajar, nos desencontrábamos. Estuve con ella ayer durante largo tiempo para hablar cosas siempre sobre el gobierno. Yo soy un apresurado, siempre estoy pensando, trabajando, escribiendo sobre lo que se puede colaborar", afirmó.

En una entrevista con Radio 10, Duhalde manifestó que "hoy no tienen importancia las diferencias" que tenían con Cristina Kirchner y sostuvo que los ex funcionarios deben "tratar de colaborar pensando en la gente y en sus problemas". El ex jefe de Estado comentó que le recomendó a Alberto Fernández que no lea los diarios: "Te volvés loco".

"No tiene sentido, me da vergüenza hasta pensar en que se discuta quién tenía o razón y quién no, hoy los problemas son otros", manifestó Duhalde, quien sostuvo que en su gobierno la población argentina estaba muy molesta, mientras que hoy tiene esperanzas de salir de la crisis.

Duhalde además dialogó acerca de la muerte del fiscal Alberto Nisman que volvió a estar en boca de los argentinos por la serie que emitió la plataforma Netflix. "Yo me quedé con la idea de que lo de Nisman fue un suicidio inducido", sostuvo en una entrevista con Gustavo Sylvestre.