Editorial de Ari Lijalad sobre Claudio Bonadio: "Es una de las figuras más nefastas que ha tenido la República Argentina"

No vamos a festejar ninguna muerte porque las muertes no se festejan, no somos eso. Sí vamos a contar y no vamos a dejar nunca de decir quién fue Claudio Bonadio.

Es una de las figuras más nefastas que ha tenido la República Argentina, sobre todo con el retorno de la democracia. Es uno de los peores jueces que ha tenido la democracia argentina, es alguien que hace más de 15 años no merecía estar en el juzgado nº11 y es alguien que ha puesto la Justicia al servicio de operaciones mediáticas para influir en las elecciones y cambiar el destino de millones de argentinos hacia situaciones de pobreza, de indigencia, de desempleo, de persecución política, judicial y mediática.

No voy a dejar de contar quién fue Bonadio el día que se muere. No lo voy a festejar pero tenemos que saber que se murió uno de los personajes más nefastos y que le han hecho mucho daño a la democracia.

Bonadio era el juez del juzgado nº11. Llegó a ese juzgado durante el menemismo, fue funcionario de Carlos Menem, particularmente bajo las órdenes de Carlos Corach. Cuando Menem amplió los juzgados de Comodoro Py y pasaron de ser seis a ser doce, Bonadio había sido designado para un juzgado de Morón y fue trasladado a dedo por Menem y Corach al juzgado nº11. Desde ese momento, ocupa ese lugar clave en la Justicia.

No tiene que ver con las causas que tuvo contra Cristina, Bonadio fue denunciado más de 70 veces en el Consejo de la Magistratura por distintas irregularidades en causas clave. Por ejemplo, en la causa Amia. Le tocó investigar el encubrimiento del atentado a la Amia y cajoneó la causa durante cinco años hasta que se la sacaron. No solo no avanzó nada, sino que se dedicó a encubrir a su padrino político que era Carlos Corach y que se salvó hasta el día de hoy de ser investigado.

Bonadio también demoró durante muchísimos años una causa muy conocida que se llamó la causa de los hemofílicos, que fueron personas que se tenían que hacer tratamientos de transfusión sanguínea por haberse contagiado distintas enfermedades. Como Bonadio cajoneaba la causa, se iban muriendo en el camino. Quedó en la nada. Lo mismo pasó con la causa Tandanor, una estafa enorme contra el Estado que se logró salvar gracias a la gestión pública de ese momento de Agustín Rossi en su gestión previa como ministro de Defensa.

Así puedo seguir largo y tendido de las distintas irregularidades que ha cometido Bonadio a lo largo de su extensa carrera judicial. Un juez conocido porque a su juzgado le decían “la embajada” porque ahí no regía el derecho argentino, un juez que le negaba el derecho a defensa a los acusados, que les negaba la copia de los expedientes a los abogados, un juez que se ha apartado del Estado de Derecho aún cuando había un gobierno votado en elecciones. Ese es el personaje que murió hoy, y murió impune.

El fin de semana hubo una operación mediática diciendo que se estaba negociando una salida elegante de Bonadio de Comodoro Py al igual que Oyarbide, otro juez nefasto para la historia judicial argentina, que implicaba aceptar la renuncia para que se fuera a su casa tranquilo.

Desde la prensa hegemónica lo van a levantar como el juez ejemplar, el que investigó al poder, el que se animó a investigar a Cristina, que se animó a ir contra la corrupción y el populismo. Es mentira recordar a Bonadio como eso. Es un juez que ha violado todas las garantías procesales, que ha duplicado investigaciones para quedárselas, ha trabajado con los servicios de inteligencia y con los medios de comunicación para el armado de causas y notas periodísticas sin ningún tipo de datos. Es un juez que ha mandado a detener gente, que ha perseguido gente, destrozado familias, destrozado carreras y que, además, le destrozó la vida a millones de argentinos.

La influencia que tuvieron las causas en las elecciones terminan con gobiernos como el de Macri y con más pobres, más indigentes, más presos, más hambre, menos laburo, un país endeudado y él es responsable de eso.