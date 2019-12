Eddie Murphy pide perdón por sus chistes sobre el SIDA y la comunidad gay

El estreno de Netflix Dolemite is my name significó el regreso al foco mediático del comediante Eddie Murphy, que volvió a dar entrevistas y se refirió a los polémicos chistes homofóbicos de sus monólogos pasados durante una entrevista con el Sunday Morning, de la cadena CBS,

Durante la charla con el mítico show, el comediante habló de Delirious, un especial de comedia que realizó en 1983 y que tuvo muchísimo éxito entre la audiencia, con el que llegó a ganar un Grammy como mejor álbum de comedia y vender miles de copias en video. El especial contaba con algunos comentarios ofensivos como: "tuve algunas pesadillas sobre personas gay", en donde se burla del SIDA y arrasa contra las minorías sexuales.

"Algunas partes de ese video todavía me causan gracia, pero hay otras partes que hacen que me estremezca cuando las veo. No puedo dejar de pensar, 'Dios mío, no puedo creer que dije eso'". Además, agregó: "En aquel momento no me generaban nada, porque pensaba: 'Es lo que es', ¿sabés?". Ahora, Murphy se mostró crítico por algunos de sus dichos.

"Son bromas que me estremecen, pero eso no quiere decir que no las aprecie. Todavía hoy valoro mi trabajo y trato de mirar el contexto en el cual se hizo. Entonces, cuando me escucho, pienso: 'Era un niño el que decía esas cosas'".

Esta no es la primera vez que el comediante se disculpa por sus aberrantes "chistes" en Delirious, referidos a la epidemia del SIDA: "Realmente me arrepiento de todo el dolor que he causado. Tal como el resto del mundo, hoy estoy más educado sobre la enfermedad de lo que estaba en 1983. Sé lo serio que es el tema alrededor del mundo, sé que no es algo gracioso y hoy soy mucho más inteligente".

El VIDEO DE LA ENTREVISTA A EDDIE MURPHY (EN INGLÉS):