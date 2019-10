A menos de 20 días para la elección presidencial, el conflicto interno en Cambiemos amenaza con destruir la alianza oficialista antes de que Mauricio Macri termine su mandato. Fiel a su estilo, la diputada Elisa Carrió lanzó otra lapidaria publicación en sus redes sociales, en la que disparó contra los "blandos" que conversan con Alberto Fernández y Sergio Massa "para entregar la cabeza de (Mauricio) Macri". "¡Terminemos con esta farsa! Quien más pregona la República en Argentina es quien más la daña", le retrucó el diputado del PRO, Nicolás Massot, desde su cuenta de Twitter.

La cercanía con la votación y las dificultades para dar vuelta el resultado de las PASO no parecen tener un efecto tranquilizador sobre la socia fundadora de Cambiemos, quien en las últimas semanas viene apuntando una serie de críticas contra los propios integrantes del oficialismo, en especial contra el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el sector más afín al peronismo dentro del Gobierno.

Durante un acto en Capital Federal el último viernes, Carrió expuso las históricas internas que tiene con el ministro. "Frigerio esconde muchas cosas —total a mí qué me importa Frigerio— además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo a candidatos del PJ candidatos del Gobierno", aseguró. Inmediatamente el propio Macri salió a desautorizarla y defender a su funcionario: "Todo lo que Rogelio ha hecho ha sido bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo", afirmó Macri. Después de ésto, lejos de amedrentarse, Carrió subió un llamativo mensaje a su cuenta de Twitter: "¡Ay, lo extraño a mi papá porque desde chiquita me pegan por decir la verdad. Que orror! @mauriciomacri @marquitospena"

Hoy, luego de que trascendiera un almuerzo entre Massa y Massot el último domingo en Estados Unidos, Carrió volvió al ataque. "Hay que ser muy duros en la defensa de la República y en los valores de la convivencia y la unidad nacional. Dejemos a los blandos las conversaciones con Fernández y Massa para entregar la cabeza de Macri. Viva la República", escribió en su cuenta de Twitter.

Fue el propio exjefe de bloque de Diputados del PRO quien se tomó el trabajo de responderle. Massot está estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad de Yale y durante la gira de Massa por el país de Donald Trump aprovecharon para retomar las conversaciones que mantienen desde hace años.

"Sin diálogo ni tolerancia nunca habrá unidad de los argentinos. Quien hoy pide sostener a Pichetto, ayer lo acusaba de encubridor y obstruía cualquier acuerdo", disparó Massot, cada vez con menos filtros políticos para evitar el conflicto. El hilo de Twitter continuó con más acusaciones: "Algunos, en cambio, siempre apostamos al camino de la unidad nacional bajo la conducción del presidente Macri. La intolerancia, mezquindad y vanidad de unos pocos malograron el momento histórico que tuvo Argentina para ese objetivo. Hoy no es tarde, pero es hora de que quienes apostaron a dividir la Argentina por una estrategia electoral hagan su autocrítica y entiendan que un segundo mandato debe venir con la grandeza y amplitud que nuestro país en crisis y su gente reclaman. ¡Basta de tanta hipocresía!", remató el legislador nacional.