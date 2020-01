Durísimo ataque de Roberto Piazza, en vivo, a Mirtha Legrand

El enfrentamiento entre Mirtha Legrand y Roberto Piazza es de larga data. Todo comenzó tiempo después de que la diva de los almuerzos le preguntara si los gays podrían violar a sus hijos sólo por el hecho de ser gays. El diseñador se enfureció y más tarde publicó un fuerte posteo en su cuenta de Facebook en el que se refirió en duros términos a la "Chiqui" a quien definió como "soberbia", "déspota" y "perversa".

Pero ahora, volvió sobre el tema y para sumarle otro capítulo a esa enemistad, la criticó en medio de una entrevista. En diálogo con Crónica, recordó que en su momento le dolió mucho, no sólo a él, sino que "a todas las víctimas de violación infantil".

"Yo soy presidente de la Fundación contra el abuso infantil y fui el único que cambió el Código Penal de la República Argentina sin ser político", apuntó. Y profundizó: "Lo que me molestó fue que siendo yo el conocido de Mirtha, con 21 años recién llegado de Santa Fe con un par de zapatos y una bolsa de ilusiones, la conocí y fue mi madrina. La quise más que a mi vieja en un momento. Estuve años con ella y a los 50 años, un día antes del casamiento igualitario, siendo yo militante de la causa, ella me pregunta eso".

"El público no quiere saber lo que ella quiere saber, hay público que entiende. Me pregunta si yo siendo gay podría adoptar un chico y violarlo. Yo la miré y le dije 'No Mirtha, yo no soy un psicópata violador. Sólo soy gay'", confirmó.

En ese sentido, contó que muchísima gente lo llamó para solidarizarse y para demostrarle su apoyo, no sólo hacia él sino hacia la comunidad LGBTIQ+. "Vamos a poner los puntos sobre las íes. A mi no me pidió disculpas, nunca me llamó por teléfono. Lo hizo en cámara y a la comunidad homosexual", argumentó.

Además, contó las ocasiones en las que la figura televisiva le pedía vestidos y no se los pagaba. "No me llamó como me llamaba todos los días a las 8 de la mañana para pedirme un vestido", explicó.

"Había vestidos que se los llevó la Señora Legrand y fueron una fortuna. Venía Mario y subía de la boutique y decía 'Mirtha se llevó 10 vestidos'", sostuvo.