El ex presidente Eduardo Duhalde habló tras su regreso a la Casa Rosada y reconoció que la culpa del distanciamiento con Cristina Kirchner fue de él. En una entrevista había afirmado que mantendría un encuentro con la vicepresidenta y la definió como una "gran armadora".

En diálogo con A24, el dirigente peronista afirmó: "Con Cristina he tenido muchos encontronazos pero la culpa ha sido mía. Cometí un error en una cosa en que no lo debí haber cometido".

Ante la sorpresa y la repregunta de los periodistas, agregó no va a contar por qué ya que "es viejo y viene del 94". "A mi me ha dado señales que la gente va cambiando con el paso de los años y yo también he cambiado", afirmó.

En una entrevista reciente, Duhalde había reconocido que Cristina Kirchner es una "gran armadora" y manifestó que le cerró la boca con la idea de postular a Alberto Fernández como candidato a presidente, decisión que el ex presidente cuestionó al manifestar que el ex jefe de Gabinete era poco conocido.