Docente compañero de Sandra y Rubén: "Aun hay más de 50 escuelas sin gas en el municipio"

El maestro de segundo grado de la Escuela 49 de Moreno y compañero de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, se refirió al primer aniversario de la tragedia y señaló: "No hubo relación en este año con el gobierno de Vidal. A un año de la tragedia María Eugenia Vidal nunca llamó a las familias de Sandra y Rubén".

En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” por El Destape Radio, el docente indicó que "hoy estamos en la escuela. Es segura, pero a un año de la tragedia hay más 50 escuelas en Moreno que no están habilitadas y no se puede cocinar". En el mismo sentido aclaró que "todas las escuelas de Moreno tienen comedor porque es importante para la zona, pero no pueden darle de comer porque no hay gas".

"Nos dijeron que como el INCAA no había participado del documental Escuela Bomba no se podía proyectar en el Gaumont. No aceptamos la censura", explicó Pustilnik. A la vez, recordó a sus compañeros. "Sandra y Rubén eran dos personas excepcionales, siempre de estar pendientes de los chicos. Agradezco a la vida que me cruzó con ellos", aseguró. Y completó: "los chicos recuerdan a Sandra y Rubén con mucho cariño".