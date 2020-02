Disney confirmó la teoría conspirativa que todos los fans de Pixar sospechaban

Desde hace unos años se habla de la teoría que propone que todas las películas de Pixar conviven en un mismo universo y están conectadas. La sospecha de los fans se originó gracias a personajes y elementos de films disímiles que se cuelan en otras historias de la empresa, lo que da la pauta de que todas transcurrirían en la misma linea de tiempo y lugar. Esto fue resultado de la investigación de Jon Negroni, quien concluyó que todas las películas de Pixar son parte de una gran película.

Las sospechas fueron confirmadas luego de que la plataforma Disney+ lanzase una recopilación de escenas que deja al descubierto las múltiples conexiones que se dan en los más entrañables films. El llamativo video se subió a Twitter como un homeaje por el aniversario número 34° de Pixar, con una cita que reza que "no queda otra chance que amar a Pixar".

Monsters Inc, Coco, Up, Toy Story y Ratatouille, entre otros grandes éxitos del estudio se suceden y las conexiones son visibles:personajes, objetos, lugares. El propio tuit de Disney+ explica "la atención al detalle aquí es increíble". Elvideo focaliza en los "easter eggs" que los fanáticos pasan desapercibidos en las películas de Pixar, y arma una línea de unión entre todos los largometrajes animados.

The attention to detail here is INCREDIBLE. We have no choice but to stan—and stream—@Pixar! Happy Anniversary to the iconic studio. pic.twitter.com/Ovj8f3mWSL