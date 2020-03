Diputados de Santa Fe se bajaron los sueldos a la mitad y aprobaron las emergencias

Con votos del PJ, el PRO y otros aliados, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó finalmente el proyecto de Ley de Necesidad Pública, y resolvió por unanimidad dar media sanción al fondo de emergencia de 15 mil millones de pesos para combatir el coronavirus y a la reducción de salarios de los legisladores provinciales a la mitad.

Con 12 votos positivos, 34 abstenciones y 3 ausencias, Omar Perotti tuvo finalmente sus emergencias, y no se le recortaron las llamadas “facultades delegadas” para disponer de los recursos con las que tanto había batido el parche en los tres meses de negociaciones fallidas.

Los bloques del PJ, Juntos por el Cambio y Somos Vida y Familia (lista pañuelo celeste), fueron los responsables de los 12 votos en afirmativo. Lejos de la actitud de la oposición nacional, que viene facilitando la tarea de Alberto Fernández, el mayoritario Frente Progresista, en conjunto con otras bancadas, se abstuvo de votar pero no insistió con su dictamen propio que recortaba poderes al gobernador y cambiaba algunos montos y cómo estaban repartidos.

Un asesor del peronismo leía que Miguel Lifschitz “no se banco más la presión”, externa y también interna. Primero, porque el PJ le tiró “con de todo” la semana previa, luego de que el líder socialista se sacara una foto con Perotti, pero horas después votara un proyecto propio sin acuerdo con nadie. Hubo airadas quejas de los jefes de bancada de Diputados, Senadores, y hasta una carta abierta de la ex vicegobernadora. El mensaje de los tres fue el mismo: “Dejanos gobernar”. La Cámara alta demoró solo 24 horas en insistir con el proyecto original y enviarlo de vuelta a Diputados.

Pero también hubo chispazos hacia dentro del Frente. Es que tanto en Rosario y Santa Fe, como en el interior de la provincia, había mucha preocupación en los intendentes y presidentes comunales, que se quejaban por las dificultades para pagar sueldos y destinar recursos en medio de un clima social de creciente incertidumbre, y por ende se inclinaban por un acuerdo con Perotti. Por eso el exgobernador recogió el guante y citó a sesión especial este martes de feriado.

“Creo que fue una torpeza del bloque mayoritario el no saber consensuar con el Senado una ley con amplio acuerdo en el tiempo que ameritaba. Ahora tuvieron que abstenerse y salió lo que salió”, comentó el diputado Walter Ghione, de la lista de referentes religiosos que se oponen a la legalización del aborto. “Hoy no es momento de mezquindades y hay que darle las herramientas al Ejecutivo para sanear esta terrible situación”, advirtió el ex socio de Amalia Granata, que acompañó la iniciativa.

Fondos y recorte

Otros dos proyectos, en el marco de la pandemia del coronavirus, recibieron media sanción por unanimidad. Uno es un fondo especial por la emergencia de 15 mil millones de pesos, que solicita el gobernador con destino al sistema de salud provincial. El permiso para tomar crédito público incluye 3 mil millones para municipios y comunas, por lo que el acuerdo en este punto fue más fácil.

También hubo un consenso común a toda la Cámara respecto del recorte al 50% de los salarios, un guiño de la clase política tan solo un día después de que se produzcan cacerolazos en distintas ciudades del país en reclamo de una medida por el estilo, que también apuntó a funcionarios y jueces.

“Es un gran paso de la Legislatura, no solo por la aprobación de la Ley de Necesidad Pública y emergencia por coronavirus, sino también por la primera etapa de nuestro proyecto de reducción del 50% de los sueldos de diputados y senadores”, dijo Gabriel Chumpitaz, jefe del bloque de Juntos Por el Cambio, el primero en presentar este tipo de iniciativa a nivel país, que derivaría en propuestas similares de su misma fuerza en el Congreso Nacional.

Entre varios proyectos diferentes (el del PRO, uno del Frente Progresista y otro de Somos Vida y Familia), en la reunión parlamentaria previa a la votación se formuló una resolución en consenso conjunto entre diputados y senadores que limitó algunos alcances que tenía la iniciativa original de Chumpitaz, por lo que se descarta que la media sanción se convertirá en aprobación en breve.

“Ahora es turno de la Justicia y otros altos funcionarios, y lógicamente avanzar en el Fondo para sostenimiento de Pymes con créditos a tasa cero”, dijo el referente del macrismo, en referencia a lo que proponía su texto: destinar esos fondos para facilitar el pago de salarios y jornales, la compra de materia prima e insumos para la fabricación.

Sin embargo, lo que se negoció es que cada legislador elegirá una institución de bien público para que destinen ese importe. “Tenemos que pasarle al secretario administrativo la institución y se le transferirá el 50% de nuestra dieta. Hay que dárselo a entidades relacionadas a la emergencia del coronavirus”, explicó un hombre que ocupa una banca importante en la Cámara baja.

Hoy, cada uno de los 50 diputados cobra alrededor de 160 mil pesos por mes de básico, sin algunos extras como estudios cursados. La dieta de un senador (son 19), llega aproximadamente a 250 mil. Todos donarán la mitad de ese monto desde el 1° de abril y hasta el receso legislativo de julio.

***

Pasando en limpio: tomó casi cuatro meses y el contexto es otro que el de diciembre, cuando Lifschitz le bajó el pulgar por primera vez al proyecto de emergencias de Perotti. Justamente ese contexto es el que provocó que el socialista no pueda seguir jugando más con los tiempos y termine accediendo a los pedidos del PJ.

Pero ahora el gobernador ya cuenta con las herramientas que consideraba necesarias para hacer frente a la crisis que atraviesa la provincia, que no está exenta de ninguno de los problemas que azotan al país. Comienza el difícil tiempo de gobernar sin excusas.