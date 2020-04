Diputado deja al descubierto la operación de Negri para bloquear al Congreso

El diputado mendocino José Luis Ramón reveló cómo fueron las maniobras del Jefe del Bloque Radical Mario Negri en la cámara baja para bloquear el Congreso y cómo las internas de Juntos por el Cambio perjudican la realización de las sesiones.

En una serie de posteos en sus redes sociales el diputado del Interbloque Unidad Federal denunció que "el radicalismo-Pro está en una profunda interna" y añadió que esta situación no permite sesionar como corresponde al Congreso y "se está llevando vidas". El descargo de Ramón reveló que hace 20 días viajó más de mil kilómetros para tener una reunión con los Jefes de Bloques a la que también tenía que asistir el diputado macrista Mario Negri. Sin embargo, el funcionario cordobés faltó al a cita.

Durante la noche del miércoles, Ramón estalló al ver que su colega en el Congreso, Mario Negri estaba en la señal TN opinando sobre el funcionamiento del Congreso. Al observar la situación, el propio diputado mendocino largó una catarata de tuits en los que sostuvo: "Diputado Negri, tiene un discurso puertas adentro. He sido testigo de que no quiere sesionar. No entiendo porqué dice otra cosa en los medios de comunicación".

En el mismo mensaje, añadió que "el presidente del Bloque Radical está manifestando hechos que no son verdad". Este nuevo escándalo con los diputados de Juntos por el Cambio se suma al papelón que pasó Facundo Suárez Lastra, quien invitado al programa Animales Sueltos, reveló que no había ido al Congreso de la Nación porque "leyó en los diarios que estaba cerrado".

No se puede dejar pasar esto. Hace minutos, en TN Noticias, el Presidente del Bloque Radical manifestando hechos que no son verdad



Diputado Negri, tiene un discurso puertas adentro he sido testigo de no que no quiere sesionar. No entiendo porqué dice otra cosa en los medios. pic.twitter.com/OV7NW0Oyez — Jose Luis Ramon (@JoseLuisRamonOk) April 23, 2020

Legisladora amenaza con denuncia judicial

A raíz del escándalo de la operación de Mario Negri, la legisladora Mabel Caparrós reveló que está dispuesta a presentarse en la Justicia porque, por la presión que ejerce el diputado macrista, se le "cercenando el derecho a sesionar como Diputada de la Nación" ya que en "épocas de pandemia debe promoverse la organización de trabajo remoto o teletrabajo. El Congreso de la Nación debe ser garante de participación democrática y no verdugo de libertad de participación".