Día y horario de la entrevista de René Pérez, "Residente", a Alberto Fernández por Instagram

El coronavirus y el aislamiento obligatorio incentivaron a los artistas a establecer nuevos mecanismos de conexión con su público. Es así como las redes sociales empezaron a cobrar un rol fundamental en la tarea de entretener: Actores, músicos, poetas, comunicadores y escritores encontraron en ellas un puente para seguir con sus actividades. Tal es el caso de René Pérez, el ex líder de Calle 13, que realizará esta tarde una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram junto al presidente Alberto Fernández. El evento será a las 18.

René, que lanzó su carrera solista como Residente, lo anunció en sus redes sociales, donde informó el horario de este llamativo encuentro y llamó a todos sus seguidores a participar de la entrevista abierta, enviado preguntas que enriquezcan la charla. Las redes ya están expectantes de lo que pueda suceder hoy por la tarde.

Este tema lo escribí hace varios años atrás en Beijing China 🇨🇳 Creo que carga con la energía de lo que sucede en estos momentos. Pero aunque pase lo que pase aquí estamos los seres humanos esperando a enfrentar lo que venga como hermanos. [R]https://t.co/qOE7KiL2f3 — Residente (@Residente) March 26, 2020

No es la primera vez que Residente se entrevista con artistas: ya lo hizo con Tini Stoessel y protagonizó un divertido momento al no reconocer a la cantante. "¿Tu nombre es Tini?”, arrancó preguntando René. “Si, Martina. Me dicen Tini y soy de Argentina, sos muy crack”, respondió ella, recostada. "Fue muy cool la última canción que lanzaste. Felicitaciones”, dijo la actual pareja de Sebastián Yatra. “¿Cantas? ¿Qué música cantas?”, le preguntó Residente provocando los comentarios de los fans que no podían creer la insólita situación.

Tanto en Twitter como en Instagram los seguidores de Residente ya se muestran entusiasmados con el Instagram Live. Algunos tópicos que se deslizaron en los comentarios fueron "marihuana legal", "coronavirus" y "legalización del aborto".