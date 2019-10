Día de la Lealtad: las cartas íntimas de Juan Domingo Perón

El Destape y Caricias Significativas conmemoran el 17 de Octubre a lo grande con una repaso por dos de los momentos más íntimos del General Juan Domingo Perón, de la mano de Tomás Rebord (@tomasrebord) y Cristian Cimminelli (@cristiancim), tus ayudantes terapéuticos en la retirada del macrismo. Podés escuchar sus programas todos los viernes de 15:00 a 17:00.

Se trata de dos cartas que hizo el histórico dirigente a Eva Perón y al dictador Pedro Eugenio Aramburu en 1945 y 1956, respectivamente. Además, en esta nueva edición de #Storybord, los conductores analizaron las distintas definiciones de peronismo que tuvieron tanto Iósif Stalin y Mao Zedong.

El abogado recientemente recibido, Tomás Rebord leyó ambas cartas: "Me intereso traer cartas de Perón de puño y letra. Plutarco tiene esto de que no importan tanto la historia fáctica, sino ese detallecito. Esa esquina donde un ojito se asomó en un momento íntimo y eso te pinta más una persona que el Octavo Plan Quinquenal de tu imperio. La primera es en el 45 y la otra en el 56, la primera era cuando estaba sopre. Apenas unos días antes del 17 de octubre. Perón le escribe una carta a Evita desde la Isla Martín García. Es una de las cosas mas conmovedoras de su puño y letra que yo leí".

"Es un Perón quebrado, no es el que te habla de que todo va a estar bien, la comunidad organizada, no es ese Perón. Es intimo como nunca antes se lo ve. El tipo estaba derrotado. Esto es Perón antes de Perón, deep in love (profundamente enamorado) y en una suerte default, le salió todo mal, la chocó toda, está preso, la ve negra y no le interesa más nada. Lo que más me interesa es que es una persona que prefiguró la Historia del siglo XX y acá está escribiendo antes de ser él, diciendo 'Estoy harto. No quiero saber nada. Te amo, vámonos a vivir a una choza en una montaña y no me importa nada. Si al escuchar esto no sentís nada, sos una pésima persona", agregó Rebord.

La segunda carta fue en un momento muy distinto. Habían pasado varios años y estábamos en plena revolución libertadora. Si alguien no conoce este término, le recordamos que el contraalmirante Arturo Rial la definió como lo siguiente: 'esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero'. La definición de los perpetradores de la Libertadura. Hacía poquito Aramburu había declarado que Perón 'huyó tan pronto como le permitieron sus piernas'.

