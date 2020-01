Deuda: El FMI calificó de "positiva" la reunión con el ministro de Economía Martín Guzmán

En una de los anuncios más esperados en medio de la incertidumbre, el FMI calificó de "positiva" a la reunión que sus funcionarios mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para comenzar a renegociar el acuerdo de apoyo financiero. El viaje del jefe de cartera a la ciudad de Nueva York será crucial para reestructurar los plazos de pago del empréstito más grande en la historia del organismo financiero internacional.

Tras más de dos horas de negociaciones en Manhattan, el organismo multilateral señaló que fue una "reunión positiva". El acuerdo stand by alcanzaba los U$S 57.000 millones, pero el gobierno de Alberto Fernández ya aclaró que no pretende recibir los U$S 13.000 millones aún pendientes de desembolso.

"Empezamos a elaborar los pasos a seguir", sostuvo el FMI tras ese encuentro en que la Argentina empezó a renegociar la devolución de los U$S 44.000 millones que el organismo prestó al país.

Del encuentro participaron, además de Guzmán, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos; la directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Kozack, y el jefe de la misión del Fondo para la Argentina, Luis Cubeddu.