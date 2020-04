Destapá al dibujante que hay en vos: una actividad para hacer en casa durante la cuarentena

El Panda Rojo, maestro del Kung Fu Panda, dijo: “Los accidentes no existen”. Así empecé la tarea, formando una pequeña bola de nieve que pensaba arrojar a la ventana de enfrente. La bola, que era el germen de un cuento infantil, cayó al piso cuando tomé el celular para charlar con una amiga. Siempre el diálogo, genera perspectiva.

Mi amiga, Marianne Costa Picazo, se dedica a la escritura y es comunicadora social; del otro lado me dijo: “Esto puede ser pequeño o divertido o podría crecer tanto que tendría vida propia”. Desde allí, nos embarcamos los dos en una misión que nos supera como individuos y nos conecta con toda la sociedad que vive esperando que pase la pandemia de coronavirus. La diferencia entre esa espera pasiva y resignada y la espera activa es el resultado de sentir que estamos conectados y que todos formamos parte (de lo mismo). El cuento creció, derivó en un audiovisual que invita a cada uno a expresar cómo se siente desde casa, con una frase y un dibujo. “Estoy en casa”. Ahora que no puedo salir, quiero salir más que nunca. Así comienza esta invitación a dibujar un dibujo diferente cada día, a escribir una frase diferente cada día. A no caer en la sensación agobiante que (como dice Darío Sztanjszrajber) nos hace sentir que “vivimos un tiempo sin tiempo”.

Me gustaría contarles cómo empezó este viaje. Hablo (y escribo) desde la mirada de un psicoanalista, sin olvidar que soy una de las personas que vive esta época sin salir de casa. Mi guarida se ha transformado en un espacio de creación. Y como las creaciones que nos trascienden se hacen con los otros, empecé este viaje llamando a Marianne Costa Picazo para que me ayudara a darle forma a un relato. Luego, el whatsapp y los mensajes privados tejieron la red. Con Marianne trabajamos a distancia junto a 16 ilustradores, un músico impresionante y el locutor más afamado de la historia radial, para construir esta obra colectiva. Nada menos que Gabriel Mores al piano y Martin Wullich, poniendo voz a las imágenes.

Horacio Petre (Rutina cuarenténica).

Abril Barrado (La Fuente).

Marlene Lievendag (Todos somos sospechosos).

Cada uno de los convocados tiene un perfil especial y se desarrolla en circuitos particulares con su oficio y su arte. Les preguntamos cómo empezaron a dibujar. Las experiencias que vivieron cuando eran niños los marcaron. Abril Barrado encontró en el jardín de infantes, un caballito que un compañero utilizaba como pistola. Un día se armó de coraje y le arrebató el arma. Lo atesoró en su casa, y a través del amor por los caballos, se detuvo diez años a capturar cada detalle con su lápiz; Alfredo Sábat, que trabaja para un periódico reconocido, y para quien el dibujo es tanto un placer como necesidad, cuenta que lo hace porque es lo que más le gusta. O Marlene Lievendag, quien manifiesta que dibuja desde siempre, y que dibujar la salva, pero a veces se olvida. Las historias se multiplican, en su singularidad está la riqueza, y en la identificación la posibilidad de ser convocados a ser nosotros quienes tomemos el lápiz y el papel.

"Estoy en casa" es una invitación que te hacemos a vos, a tus hij@s y/o a tus niet@s a enviar un dibujo diferente cada día a estoyencasadibujando@gmail.com o subirlo a tus propias redes con el #ESTOYENCASA.

Corré la voz, correla vos. Porque a veces lo que necesitamos destapar es la expresión de lo que sentimos cuando el mundo se pone hostil, cuando el Covid-19 amenaza con llevarse lo más preciado que tiene cada uno de nosotros: la vida y el deseo de seguir viviendo.

*El autor de la nota es psicoanalista.

licenciadokawior@gmail.com