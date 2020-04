Denuncian que el gobierno de Mendoza paga millones de pesos a 24 custodios de Alfredo Cornejo

El Frente de Todos denunció que el gobierno de Mendoza, a cargo de Rodolfo Suárez, le paga una custodia especial al exmandatario y actual diputado nacional Alfredo Cornejo, un servicio que no existía. La senadora provincial Florencia Canali elevó un pedido de informes para conocer cuál es el gasto que esta medida le implica al distrito. Ayer se conoció que, dos días después de su solicitud, se publicó una resolución para formalizar "a medida" lo que la legisladora señaló.

De forma extraoficial, se supo que se emplean 24 oficiales por semana en turnos rotativos para custodiar a Cornejo, con un costo provincial de $3.000.000 anuales.

Según explicó Canali a El Destape, elevó un "pedido de informes solicitando que el Poder Ejecutivo diga si el exgobernador tiene custodia policial, qué autoridad la dispuso, qué cantidad de oficiales y móviles policiales se dispusieron para su custodia y qué gasto implica" para la provincia. La legisladora aseguró que Cornejo, enojado, calificó como una bajeza tal solicitud y aseguró que no es un ciudadano común.

La senadora provincial tomó conocimiento de una resolución con fecha de enero, dos días después de que hiciera el pedido de informes. Según explicó, está publicada en un suplemento de la orden del día que es una notificación que se le da a los policías y no figura en el Boletín Oficial.

CONFIRMADO La resolución que crea la custodia para @alfredocornejo fue publicada en un "Suplemento" DOS DÍAS DESPUÉS de que salió a la luz el pedido de informe.

Es grave y preocupante Gobernador @rodysuarez

Una resolución a medida y a posteriori, se parece mucho a un privilegio pic.twitter.com/qCbOZhvWdS — Florencia Canali (@florenciacanali) April 23, 2020

La resolución crea una custodia para exgobernadores con cargo vigente y quien cumple ese requisito es Cornejo. A Julio Cobos también le correspondería, pero desde el entorno del exvicepresidente señalaron que no goza de este privilegio: “No tuvo, no tiene ni tendrá custodia”. Por eso, se trata de una medida inédita.

“Cornejo tiene que salir a contestar por qué se auto proclama guardián de la República pero usa fondos públicos, no puede justificar en qué los gasta y como funcionario público debe hacerlo", sostuvo Canali y agregó que "en lugar de pedir una custodia a un juez, se la pidió al Ejecutivo" por lo que se trata de "una resolución a medida y publicada a posteriori del pedido de informe". Por lo tanto, antes de eso, "había una situación de ilegalidad".

"Debo decir que otros exgobernadores no tienen custodia porque viven en barrios privados o no lo han pedido. Vivo en un barrio humilde, de clase media y he sido el jefe de gobierno", se justificó Cornejo para explicar la situación.

Sería importante que @alfredocornejo explique si es verdad que le hicieron una resolución a su medida

La custodia para exgobernadores no existía. Ahora aparece una resolución que en enero de 2020 crea la custodia solamente para "exgobernadores con cargos electivos vigentes" Grave pic.twitter.com/WGoIlzFjNA — Florencia Canali (@florenciacanali) April 23, 2020

La situación no cayó bien dentro de la Unión Cívica Radical, de la cual Cornejo es el presidente, y legisladores mendocinos del partido centenario manifestaron su preocupación, según pudo saber El Destape, y consideraron que el silencio y una disposición a medida, el dirigente deja mal parado al partido.