Es una circunstancia excepcional que nos arrasa a todos, nos confina. Para poner todo a salvo hay que estar en casa y ponerse a resguardo de esta pandemia. No queda otra que atender a los pedidos tu marco social, y en Argentina el gobierno nos pide que nos quedemos en casa para no propagar el virus y eso es lo que hay que hacer, ponerse al servicio de los pedidos sanos. Yo lo resuelvo como puedo en casa, tengo un montón de cassettes para escuchar, música vieja que me ha servido para hacer el último disco de Estelares. Tengo más tiempo para escuchar, para tocar, para ponerme a jugar un poco. En circunstancias normales no estoy tanto tiempo con la música y con los instrumentos como ahora. Me acabo de poner a tocar una base de blues que hace por lo menos veinte años que no tocaba. También disfruto de estar más tiempo con mi familia. Con mi mujer Julia estamos viendo series (Better Call Saul, The Wire), películas, leyendo libros... Esas son defensas emocionales ante un momento de paliza.