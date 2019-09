Default selectivo: el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de reperfilamiento de deuda

El Gobierno finalmente envió al Congreso el proyecto de ley que sienta las bases para el "reperfilamiento" de la deuda pública bajo legislación local, que suma unos U$S 32.000 millones. Se contemplará una cláusula de acción colectiva a bonos que tengan legislación extranjera.



La iniciativa que ingresó a la Cámara de Diputados no incluye una propuesta de reestructuración de estos títulos bajo ley argentina de mediano y largo plazo, sino que fija parámetros para que posteriormente el Ejecutivo convoque a los acreedores y comience a negociar la oferta.

El principal artículo del proyecto incorpora a estos bonos la Cláusula de Acción Colectiva que sí tienen los de legislación extranjera, y que establece que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie. De esta manera, se busca evitar que surjan los famosos fondos buitre.



Actualmente, la deuda pública bruta total asciende a unos U$S 307.000 millones, de los cuales U$S 113.000 millones corresponden a títulos con privados. De este total, U$S 48.000 millones son de bonos bajo legislación local y U$S 65.000 millones, bajo ley extranjera. A su vez, de los primeros, quedan U$S 32.000 millones si se les restan las Letes y Lecap ya defaulteadas.

Por otra parte, la deuda con organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) asciende a U$S 67.600 millones, dentro de los cuales también se incluyen unos U$S 1.900 millones que todavía resta pagarle al Club de París.