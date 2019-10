Debate presidencial: Alberto Fernández disparó contra Mauricio Macri por los negocios de su padre Franco con la obra pública

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, arremetió contra el presidente, Mauricio Macri, por sus vínculos con la corrupción y le recordó que su padre, Franco, fue parte de "la patria contratista". El mandatario había acusado al exjefe de Gabinete de no advertir el desvío de fondos en la obra pública durante el kirchnerismo,

En medio de la discusión sobre política energética y la obra pública, Fernández disparó: "Usted se pregunta que yo como jefe de gabinete no vi la corrupción de la obra pública. ¿Usted no vio al clan Macri, lo que pasó con su familia? Después nos contó cuando su padre murió, que él era el responsable. Hablemos en serio, a mi no me va a correr".

MÁS INFO El blooper de O’Donnell cuando cortó a Macri mientras hablaba de Seguridad

"Usted llenó los bolsillos de sus amigos, subió las tarifas de forma tan cruel que Argentina se quedó sin energía", sentenció Fernández sobre la gestión Macri.