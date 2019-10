Debate 2019: En su presentación, José Luis Espert cruzó a Macri por las trabas para dejarlo competir

En sus inicios, y al momento de tener sus 45 segundos de presentación en el debate. José Luis Espert, candidato presidencial del Frente Despertar, criticó sutilmente a Mauricio Macri por lo que el consideró la posibilidad de proscripción de su partido en las elecciones cuando Alberto Assef pasó a las filas de Juntos por el Cambio y su candidatura peligró.

"Finalmente llegamos, a pesar de las trampas de que algunos de los presentes nos pusieron, estamos y estamos para competir. Esta noche voy a competir con un Presidente de la Nación, con un ex Jefe de Gabinete, un ex Presidente del Banco Nación con un candidato eterno y un ex Ministro de Economía" en clara relación a sus contrincantes. Y agregó: "Estaremos ahí para defender los valores de la libertad y el sentido común" enfatizó el candidato liberal.