Dady Brieva cruzó a Plager y anunció que solo hablará en universidades y unidades básicas

El actor Dady Brieva mantuvo un fuerte cruce con la periodista oficialista Débora Plager y decidió no hablar más en los medios públicos sobre política, sino que aclaró que sólo lo hará en universidades y en unidades básicas.

“Yo fui muy crítica del uso de la CONADEP, no estuvo bien utilizado, es algo referido a los crímenes de lesa humanidad”, indicó la panelista macrista de América al tiempo que agregó que le llamó la atención cómo lo criticó el diputado Felipe Solá.

Al respecto, Brieva manistó: “Él tiene razón, yo no colaboro con el proceso de que ‘hay que tranquilizarse’, pero pasa que yo me vengo tirando arriba de las granadas hace cuatro años, cuando no había órdenes de dirigentes”.

“Vengo acá a hacer mi partido despedida. No es mi despedida de la militancia, pero solo voy a hablar en universidades o unidades básicas. No en medios públicos”, anunció el actor y aseveró: “No sería el momento de hablar. El escenario de hoy no conviene para que salga a hacer algunas declaraciones. A veces hay que esconder a los tíos borrachos”.

En ese sentido, el cómico apuntó contras las críticas que siempre reciben los actores que expresan sus ideas políticas contra el Gobierno de Cambiemos, a lo cual, advirtió que “Jorge Lanata dijo ‘no hay que dejarles el país a estos hijos de puta’ y pasó sin pena ni gloria”.

“Hay que criticar todo, a mí no me gusta lo que dijiste pero tampoco lo de Alfredo Casero, que dijo que ‘iban a morder el polvo’. Hay que aprender a respetarnos, no todos los periodistas son militantes, hay periodismo profesional”, replicó Plager.

Y el cómico le recordó: “Decime algún nombre, porque cuando en este canal un tipo dijo que tuvo encerrado cinco días a Elaskar para que el gordo Lanata le haga una nota –y no me sorprende que ningún oficial no haya actuado de oficio- ¿vos viste a alguien? Ahí estaba Eduardo Feinmann en la mesa diciendo ‘qué loco’”.