Crítica situación de una Parroquia: factura de luz de casi $ 70 mil y en un año tuvieron que abrir cuatro comedores

La Parroquia San Juan Bautista de Bernal Oeste se encuentra en una situación crítica debido a las feroces políticas de ajuste del Gobierno de Cambiemos y los constantes tarizasos que el generó al lugar una deuda con Edesur por casi 70 mil pesos que les resulta muy difícil afrontar. Además, advirtieron sobre el aumento de familias que concurren a los comedores de la iglesia y la falta de asistencia por parte del Estado.

La capilla ubicada en el municipio de Quilmes, subsiste gracias a las donaciones de los vecinos y creyentes que concurren cada domingo. La situación comenzó agravarse en los últimos años.

“Hace un tiempo vino una cifra exorbitante. El párroco fue a protestar a Edesur, se inició un juicio y entonces cada mes se paga lo que viene ese mes pero se siguen acumulando los intereses”, indicó uno de los integrantes de la Parroquia, Eduardo De La Serna, en contacto con El Destape. La deuda acumulada llega a 69 mil pesos.

Asimismo, advirtió: “En la Parroquia estoy yo solo y muchas veces no estoy. Solo hay misa los domingos, se usa poca luz, entonces, no se entiende el motivo de semejante monto. No existe ninguna lógica”.

La capilla logra mantenerse en pie gracias a la ayuda y las donaciones de los vecinos que concurren a diario al lugar: “No recibimos plata de nadie, se subsiste con lo que la gente deja y con eso se paga la luz, el agua, el gas y teléfono”.

“Hace dos años, solo teníamos un comedor. Ahora tenemos cuatro. Recibimos donaciones que usamos para comprar comida. Antes venían chicos, nada más. Ahora, vienen adultos y mucha más gente. La situación se ha vuelto dramática”, describió De La Serna. El barrio de Bernal Oeste no escapa de la realidad de muchos barrios del Conurbano, en los cuales, cuando la lluvia no cesa, las inundaciones están a la orden del día.

“La gente perdió muchas cosas con la inundación del otro día. El arroyo Las Piedra sube tanto que el riachuelo parece agua mineral. El Municipio no sabe que existimos y mejor que sea así porque sino ya estarían acá para hacer una campaña de marketing”, recriminó el integrante de la parroquia.